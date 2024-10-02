ГТК прокомментировал очереди на минской таможне

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Скопление легковых автомобилей периодически наблюдается в минских пунктах таможенного оформления, это вызвано совокупностью различных факторов, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.
Там объяснили, что на минские пункты таможенного оформления постоянно приходится существенная нагрузка в связи с концентрацией в столичном регионе большого количества субъектов хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также проживающих физических лиц.
«Учитывая переориентацию товарных потоков на восточное направление, а также увеличение спроса на автомобили, произведенные в Китайской Народной Республике, часть нагрузки перераспределилась из приграничных пунктов таможенного оформления на пункты таможенного оформления, расположенные внутри страны».
Всего в Минской области и Минске функционирует 11 пунктов таможенного оформления, в шести из них можно оформить транспортные средства для личного пользования. Выбор места совершения таможенных операций осуществляется декларантом самостоятельно с учетом специализации пункта таможенного оформления.
Очередей уже нет
Ранее Sputnik сообщал, что в пункте таможенного оформления на 17-м километре автотрассы Р-1 Минск-Дзержинск «Белтаможсервис-ТЛЦ» скопились десятки автовозов с далеко не бюджетными автомобилями, пригнанными в Беларусь из США и Европы.
Как рассказали в таможенном комитете, по состоянию на 1 октября перед данным пунктом таможенного оформления в очереди находилось менее пяти легковых автомобилей.
Что касается сроков совершения таможенных операций, они установлены Таможенным кодексом ЕАЭС и по общим правилам составляют четыре часа с момента регистрации таможенной декларации.
«Фактически в пункте таможенного оформления “Белтаможсервис-ТЛЦ” легковые автомобили, в отношении которых не проводятся дополнительные контрольные мероприятия, проходят таможенную очистку в среднем за 30 минут».
Почему образуются очереди?
В комитете добавили, что скопление легковых транспортных средств наблюдается периодически в минских пунктах таможенного оформления. Это вызвано совокупностью различных факторов, среди которых сезонность, изменение логистических маршрутов и товарных потоков в связи с вводимыми санкциями Евросоюза.
В ГТК напомнили, что со 2 октября расширяется действие очередного пакета санкций, которыми ограничивается торговля между ЕС и Беларусью.
«До этой даты бизнес активизировался, чтобы “закрыть” контракты по поставкам подпадающих под новые санкции товаров. Эти обстоятельства также сказались на скоплении транспортных средств в пунктах таможенного оформления минского региона», — резюмировали в Государственном таможенном комитете.