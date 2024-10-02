Израиль сообщил о первых потерях в ходе операции в Ливане

Глава пресс-службы «Хезболлы» Мохаммад Афиф еще накануне говорил, что израильские войска якобы даже не вошли на территорию Ливана и прямых боев между сторонами нет. Однако, по его словам, бойцы группировки «готовы к прямой конфронтации с вражескими силами, которые осмелятся или попытаются проникнуть на ливанскую территорию, и нанесут им наибольшие потери».