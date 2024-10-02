Латвия развернула мобильные подразделения ПВО на границе с Россией и Беларусью

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
«Укрепляем противовоздушную оборону в Латгалии. Мы направили мобильные боевые группы ВВС, вооруженные зенитными ракетами, на границе размещены специальные радары, пригодные для обнаружения беспилотников», — написал глава латвийского Минобороны в своем официальном X-аккаунте.
«В операциях по противовоздушной обороне участвуют как профессиональные военнослужащие, так и военнослужащие национальной обороны», — добавил он.
Уточняется, латвийские власти усилили противовоздушную оборону восточной границы после инцидента с беспилотником, который в начале сентября влетел в воздушное пространство страны и разбился в десятках километров от границы. Сообщается, что «мобильные боевые группы работают круглосуточно во избежание подобного инцидента». Они оснащены портативными комплектами противовоздушной обороны Saab RBS 70 и используют РЛС на базе модели Giraffe 40 того же шведского производителя.