Латвия развернула мобильные подразделения ПВО на границе с Россией и Беларусью

Уточняется, латвийские власти усилили противовоздушную оборону восточной границы после инцидента с беспилотником, который в начале сентября влетел в воздушное пространство страны и разбился в десятках километров от границы. Сообщается, что «мобильные боевые группы работают круглосуточно во избежание подобного инцидента». Они оснащены портативными комплектами противовоздушной обороны Saab RBS 70 и используют РЛС на базе модели Giraffe 40 того же шведского производителя.