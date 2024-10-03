The Economist: страх перед крахом «в советском стиле» не дает Си Цзиньпину покоя

Фраза «особые задачи большой партии» с тех пор стала лейтмотивом партийной пропаганды. После партийного съезда было опубликовано множество книг с этими словами на обложке, в том числе как минимум три в этом году. Штамповались статьи на эту тему, а в июле государственное телевидение показало двухсерийный документальный фильм о том, как избежать краха. Его первая часть как раз была посвящена теме «особых задач».