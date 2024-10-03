The Economist: страх перед крахом «в советском стиле» не дает Си Цзиньпину покоя

Председатель КНР Си Цзиньпин обеспокоен ослаблением бдительности чиновников за годы процветания, что, на его взгляд, повышает опасность распада «в советском стиле», пишет The Economist. Даже после 12 лет у власти, в течение которых Си проводил чистки потенциальных соперников в высших рядах партии и вел беспощадные идеологические кампании, чтобы обеспечить абсолютную лояльность ее членов, он далек от удовлетворения.
Последние несколько лет выдались для Китая тяжелыми. В 2022 году произошел хаотичный отказ от политики «нулевой терпимости» к Covid, и с тех пор национальная экономика демонстрирует только вялое восстановление, несмотря на отчаянную попытку возродить рост путем активного стимулирования. На фоне уныния часто звучат напоминания о распаде СССР: надо предупредить чиновников о необходимости быть начеку в отношении долгосрочных постоянных опасностей.
«Исторический нигилизм»
В конце 2021 года, вблизи 30-й годовщины распада СССР, в Китае начался показ пятисерийного документального фильма, который осуждал «исторический нигилизм» — партийную критику «ужасов» сталинизма и маоизма. В нем советского лидера Никиту Хрущёва обвинили в том, что он задал тренд своей «секретной речью» 1956 года, в которой раскритиковал культ личности Сталина. Это «разожгло огонь нигилизма», подчеркивалось в фильме.
«Мы всегда должны быть начеку и полны решимости решать особые задачи, с которыми сталкивается такая крупная партия, как наша, чтобы сохранить поддержку народа и укрепить наши позиции как долгосрочной правящей партии», — сказал он собравшимся.
«Особые задачи»
Фраза «особые задачи большой партии» с тех пор стала лейтмотивом партийной пропаганды. После партийного съезда было опубликовано множество книг с этими словами на обложке, в том числе как минимум три в этом году. Штамповались статьи на эту тему, а в июле государственное телевидение показало двухсерийный документальный фильм о том, как избежать краха. Его первая часть как раз была посвящена теме «особых задач».
Си тоже продолжил использовать выражение «особые задачи». Это стало темой его секретной речи, которую он произнес в январе 2023 года в Центральном комитете партии. Частично она была опубликована в марте 2024 года.
По мере того как партия становится больше, некоторые могут образовывать небольшие клики или фракции или вести себя так, что это подрывает единство партии и ее боевую мощь. Крепость легче всего разрушить изнутри. Единственные, кто может нас победить, — это мы сами.
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что на сегодняшний день в партии нет явных признаков раскола, но их появление явно беспокоит Си.
В обширном массиве литературы о распаде СССР, которую Китай выпустил с 1990-х годов, при Си произошло смещение акцентов: сторонники Дэн Сяопина используют судьбу Советского Союза, чтобы дать отпор идеологам в партии, которые считали экономические реформы Сяопина предательством марксизма. Подобный догматизм, утверждают они, разрушил советскую экономику, подогрев общественное недовольство, которое ускорило распад страны.
Впрочем, Си, похоже, больше зациклен на утрате КПСС идеологической и организационной дисциплины. Это очевидно из огромных усилий, которые он приложил для восстановления КПК на низовом уровне, для усиления ее присутствия в частных фирмах и для обеспечения полного подчинения членов партии его командам.
После распада СССР Дэн и его непосредственные преемники отказались от разговоров о политических реформах, но терпели ограниченные эксперименты, например разрешали небольшим неправительственным организациям (НПО) помогать «жертвам несправедливости». Си подавил гражданское общество.
Передача власти
В Китае мало освещают проблему, как обеспечить передачу власти, когда лидер государства уходит в отставку или умирает. в 2010 году, за два года до прихода к власти Си, в Китае была опубликована книга «Правда о Советском Союзе: 101 важный вопрос». В ней поднималась тема борьбы за престолонаследие. В книге говорилось, что выбор лидеров в СССР определялся «жесткой внутренней борьбой за власть, которая велась горсткой старейшин за кулисами или даже разрешалась путем партийных переворотов».
Си, похоже, не извлек уроков: он не проявил никакого интереса к подготовке преемника и изменил неписаные правила, чтобы править столько, сколько ему заблагорассудится. Окончательный переход к Китаю после Си может вновь вызвать воспоминания о бурной истории Советского Союза.