Мэр сплавляется по Волге

Дума Дзержинска 2 октября приняла досрочную отставку главы города Ивана Носкова. Его уход связан со сменой места работы — предполагается, что он станет новым мэром Самары после ухода Елены Лапушкиной. При этом слухи о ее отставке мэрия Самары недавно официально опровергла. Заседание думы Дзержинска проходило в закрытом режиме. Иван Носков после него не стал рассказывать о карьерных перспективах. Однако председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подтвердил, что Иван Носков станет главой столицы Поволжья и поздравил его с этим. Депутаты дзержинской думы в основном сожалели об уходе Ивана Носкова и говорили, что Самара — сложный город с точки зрения управления и различных интересов местных элит.
Дзержинск остался без мэра — глава города Иван Носков досрочно снял с себя эти полномочия. В среду дзержинская дума собралась на внеочередное заседание. В закрытом для СМИ режиме депутаты приняли досрочную отставку руководителя администрации. Иван Носков написал заявление об уходе по собственному желанию. После того, как заседание думы закончилось, бывший глава города вышел к журналистам и рассказал, что период работы в Дзержинске стал для него одним из лучших в жизни: «Мне не стыдно за свою работу, многое уже сделано». Иван Носков не стал отвечать на вопросы СМИ, действительно ли он возглавит Самару, как ранее писал «Ъ» со ссылкой на источники.
Вместо него на этот вопрос ответил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В своем Telegram-канале он разместил пост, в котором сообщил, что Иван Носков станет мэром Самары, поблагодарил его за работу в Дзержинске и пожелал успехов на новом месте: «Иван Носков возглавит администрацию Самары. Для Дзержинска это сенсация, ведь за шесть лет Иван Николаевич и работа его команды, казалось, неразрывно слились с городом химиков, стали символом позитивных перемен. При Носкове Дзержинск впервые за многие годы стал развиваться системно, без конфликтов и потрясений».
Слухи об уходе нынешнего мэра Самары Елены Лапушкиной появились в конце сентября, спустя четыре месяца после отставки губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Несколько самарских Telegram-каналов написали, что глава города покинет пост и станет уполномоченной по правам человека в регионе. В администрации Самары эту информацию официально опровергли.
«В настоящее время она находится в отпуске. Информация об отставке не соответствует действительности».
Исполнять обязанности руководителя администрации Дзержинска будет первый зам Ивана Носкова Глеб Андреев. При этом, по словам собеседников «Ъ», управлять городом в статусе мэра он вряд ли останется. Источники издания говорят, что на этот пост уже согласована кандидатура первого заместителя главы администрации Богородского округа Михаила Клинкова. Отвечая на вопросы журналистов, Иван Носков не стал отрицать эту информацию, сказав, что кандидатура Михаила Клинкова действительно рассматривается.
Иван Носков и Михаил Клинков знакомы по работе в правительстве Иркутской области. С 2014-го по 2015 годы Иван Носков руководил там министерством жилищной политики, а Михаил Клинков был его первым замом. Конкурс по отбору кандидатов на пост главы администрации пройдет 25 октября.
Председатель гордумы Виктория Николаева поблагодарила Ивана Носкова за совместную работу, сказав, что за эти годы вместе они сделали многое.
«Дзержинск серьезно продвинулся вперед по целому ряду направлений. Наш депутатский корпус поддержал программу “Дзержинск-100”, это дорожная карта, которой мы будем следовать».
Депутаты дзержинской думы в разговорах с корреспондентами «Ъ» в основном сожалели об уходе мэра и отмечали, что Самара — сложный город с точки зрения управления и различных интересов местных элит.
Единоросс Николай Пивняк сказал, что думал проголосовать против увольнения мэра: «Представьте, если бы все депутаты вдруг проголосовали против! Мы бы тогда главу никуда из Дзержинска не отпустили, работал бы он дальше. Но такие люди, как Иван Николаевич — это все-таки ресурс государства, ему решать, на какую службу их направить».
Опрошенные «Ъ» на улице десять дзержинцев разных возрастов позитивно оценили работу Ивана Носкова. Они заметили, что за шесть лет его работы выросли объемы ремонта дорог, общественные территории стали благоустраиваться, появились новые спортивные и детские площадки. Другие отметили, что в городе плохо работает общественный транспорт, а отопление дают поздно. Некоторые дзержинцы рассказали, что в городе не расчистили заросший берег Оки на набережной, а вот хорошую плитку на бульваре Победы зачем-то начали перекладывать.