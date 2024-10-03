Мэр сплавляется по Волге

Дзержинск остался без мэра — глава города Иван Носков досрочно снял с себя эти полномочия. В среду дзержинская дума собралась на внеочередное заседание. В закрытом для СМИ режиме депутаты приняли досрочную отставку руководителя администрации. Иван Носков написал заявление об уходе по собственному желанию. После того, как заседание думы закончилось, бывший глава города вышел к журналистам и рассказал, что период работы в Дзержинске стал для него одним из лучших в жизни: «Мне не стыдно за свою работу, многое уже сделано». Иван Носков не стал отвечать на вопросы СМИ, действительно ли он возглавит Самару, как ранее писал «Ъ» со ссылкой на источники.