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Казахстан, Россия и Ирак выполнили обязательства по ОПЕК+

В следующий раз министры стран соглашения ОПЕК+ соберутся в декабре.

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Совместный мониторинговый комитет ОПЕК проанализировал данные о добыче нефти за июль и август, сообщили в организации.

«В ходе встречи Республика Ирак, Республика Казахстан и Российская Федерация подтвердили, что они полностью выполнили свои обязательства в соответствии с планами компенсации, представленными в сентябре».

говорится в сообщении.

Три страны, отметили в ОПЕК, подтвердили свою приверженность выполнению обязательств и компенсации в течение оставшегося времени действия соглашения (о снижении добычи нефти).

Каждая из стран провела специальные технические семинары с аналитическими агентствами о выполнении компенсационных планов в августе и сентябре, добавили в комитете ОПЕК.

Следующее заседание комитета запланировано на 1 декабря 2024 года.

ОПЕК