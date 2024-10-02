Казахстан, Россия и Ирак выполнили обязательства по ОПЕК+

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Совместный мониторинговый комитет ОПЕК проанализировал данные о добыче нефти за июль и август, сообщили в организации.
«В ходе встречи Республика Ирак, Республика Казахстан и Российская Федерация подтвердили, что они полностью выполнили свои обязательства в соответствии с планами компенсации, представленными в сентябре».
Три страны, отметили в ОПЕК, подтвердили свою приверженность выполнению обязательств и компенсации в течение оставшегося времени действия соглашения (о снижении добычи нефти).
Каждая из стран провела специальные технические семинары с аналитическими агентствами о выполнении компенсационных планов в августе и сентябре, добавили в комитете ОПЕК.
Следующее заседание комитета запланировано на 1 декабря 2024 года.