«Сегодняшняя новость об объявлении генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле — это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг», — сказал он на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку.
Небензя назвал объявление Гутерриша персоной нон грата пощечиной ООН
ООН, 2 октября. /ТАСС/. Объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата представляет собой хамское решение, Россия призывает страны — члены ООН отреагировать на этот возмутительный шаг. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.