Трентон
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя назвал объявление Гутерриша персоной нон грата пощечиной ООН

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата представляет собой хамское решение, Россия призывает страны — члены ООН отреагировать на этот возмутительный шаг. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: AP 2023

«Сегодняшняя новость об объявлении генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле — это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг», — сказал он на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

ООН