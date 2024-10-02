Володин на примере депутатов Госдумы объяснил опасность пропаганды чайлдфри

«Если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих, особенно тех, кто сейчас говорит: нет, мы будем против этого», — сказал он. Несогласные с законопроектом о запрете пропаганды чайлдфри, по словам председателя, идут против своей страны и собственных матерей. Фрагмент речи Вячеслава Володина опубликовала пресс-служба Госдумы.