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Володин на примере депутатов Госдумы объяснил опасность пропаганды чайлдфри

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что идеи чайлдфри (отказа от деторождения) России навязывают страны Европы и США. Он уточнил, что женщина сама имеет право решать, заводить детей или нет, однако пропаганды чайлдфри «быть не должно». В ходе пленарного заседания Госдумы Володин также раскритиковал депутатов, не поддерживающих запрет.

«Если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих, особенно тех, кто сейчас говорит: нет, мы будем против этого», — сказал он. Несогласные с законопроектом о запрете пропаганды чайлдфри, по словам председателя, идут против своей страны и собственных матерей. Фрагмент речи Вячеслава Володина опубликовала пресс-служба Госдумы.

Противников запрета спикер назвал «рожденными в пробирке» и призвал разобраться, кто за них голосовал.

Он отметил, что члены фракции «Новые люди» не поддерживают предложение о запрете пропаганды отказа от деторождения. «Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись?» — задался вопросом председатель Госдумы.

Ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против инициативы запретить что? Не право выбора, а пропаганду. Пропаганду отказа от деторождения.

Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри был внесен в Госдуму 25 сентября. Проектом предлагается ввести штрафы до 400 тыс. руб. для физлиц, до 800 тыс. руб.— для должностных лиц и до 5 млн руб.— для юрлиц. Административная ответственность будет грозить за пропаганду чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе.

24 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу. Однако она предложила уточнить понятие «отказ от деторождения», чтобы санкции не распространялись на монахов, жертв изнасилования и тех, кто отказывается рожать по медицинским показаниям.

Володин Вячеслав
Госдума
закон