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В Израиле заявили, что могут атаковать любую точку на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 октября. /ТАСС/. Израиль ответит на массированную ракетную атаку Ирана, израильские военные способны атаковать любую точку на Ближнем Востоке и готовы доказать это. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви.

Источник: Reuters

«Вчера Иран выпустил около 200 ракет по Государству Израиль. Иран атаковал гражданские районы и поставил под угрозу жизни многих мирных жителей. Благодаря надлежащему гражданскому поведению и качественной защите ущерб относительно невелик. Мы ответим, мы знаем, как определять местонахождение важных целей, мы знаем, как наносить точные и мощные удары», — сказал военачальник, видеозапись выступления которого распространила армейская пресс-служба.

«У нас есть возможность достичь и атаковать любую точку на Ближнем Востоке. И те из наших врагов, кто еще не понял этого, скоро это поймут», — добавил Халеви.