В Израиле заявили, что могут атаковать любую точку на Ближнем Востоке

«Вчера Иран выпустил около 200 ракет по Государству Израиль. Иран атаковал гражданские районы и поставил под угрозу жизни многих мирных жителей. Благодаря надлежащему гражданскому поведению и качественной защите ущерб относительно невелик. Мы ответим, мы знаем, как определять местонахождение важных целей, мы знаем, как наносить точные и мощные удары», — сказал военачальник, видеозапись выступления которого распространила армейская пресс-служба.