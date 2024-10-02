Димогло: некомпетентная политика правительства привела к кризису в агросекторе

Некомпетентная аграрная политика властей стала причиной затяжного кризиса в отрасли, а внешние силы также сыграли свою роль в этом процессе. Не без давления партнеров субсидирование сельского хозяйства было фактически прекращено молдавскими властями. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
«Европейский рынок сегодня почти закрыт для молдавской продукции из-за высокой конкуренции и ее “несоответствия требованиям ЕС”, — рассказала телеведущая.
Она напомнила, что под угрозой протестов правительство выделило фермерам лишь 100 миллионов леев, обещанных еще в июле 2024 года. По словам журналиста, за первые шесть месяцев 2024 года аграрное производство в Молдове выросло на 5,5%, однако в прошлом году оно рухнуло почти на 30%. Поэтому никакого серьезного положительного эффекта действия правительства не возымеют.
«Напуганные ультиматумом фермеров власти готовы ввести режим ЧП в сельском хозяйстве, но сами аграрии называют это запоздалой мерой. Закон вступит в силу только через два месяца, а банки уже разослали уведомления фермерам о неплатежеспособности и принудительном взыскании задолженностей», — отметила Димогло.
Ранее в Кишиневе прошел протест оппозиции против экономической политики властей Молдовы. Активисты блока «Победа» принесли к зданию министерства сельского хозяйства в Кишиневе гроб с молдавскими овощами и фруктами. Так они выразили протест против экономической политики правящего режима, который выступает против развития торговых отношений со странами ЕАЭС.