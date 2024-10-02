Димогло: некомпетентная политика правительства привела к кризису в агросекторе

Она напомнила, что под угрозой протестов правительство выделило фермерам лишь 100 миллионов леев, обещанных еще в июле 2024 года. По словам журналиста, за первые шесть месяцев 2024 года аграрное производство в Молдове выросло на 5,5%, однако в прошлом году оно рухнуло почти на 30%. Поэтому никакого серьезного положительного эффекта действия правительства не возымеют.