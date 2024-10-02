Генсеку ООН Гутерришу закрыли въезд в Израиль

Генсек ООН стал персоной нон грата в Израиле. Причина - он не выступает "однозначно" против Ирана, "Хезболлы" и ХАМАС, призывая к деэскалации все стороны. По мнению израильских властей, таким образом генсек поддерживает терроризм, а его пребывание на посту главы ООН запомнится как "пятно" на истории этой организации. Ранее генсек говорил, что исламисты напали на еврейское государство "не на пустом месте".