Небензя предупредил, что Ближний Восток катится в пучину большой войны

Постпред подчеркнул, что Россия осуждает убийство Насраллы Хасана, а также операцию Израиля в Ливане и призывает его вывести войска оттуда. Он возложил на Израиль ответственность за эскалацию и ее последствия. Теперь в конфронтацию включился Иран, который «проявлял исключительную сдержанность», отметил Небензя.