Военный эксперт: атака на Израиль может привести к масштабному конфликту

Иранская ракетная атака по Израилю может стать причиной крупного конфликта на Ближнем Востоке, заявил военный эксперт Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Г. В. Плеханова, в интервью «Инфо24».
Есть вероятность полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Вчерашняя атака — это как раз поворотный пункт. Ни Иран, ни Соединенные Штаты не хотят втягиваться в войну, однако могут оказаться заложниками ситуации. К тому же мы видим, что Израиль постоянно разогревает атмосферу для того, чтобы перевести этот конфликт в широкомасштабный.
По словам эксперта, Израиль вскоре начнёт подготовку к ответу на атаку, который, вероятно, будет включать авиаудары по ключевым объектам на территории Ирана.
Атака произошла вечером 1 октября, когда Иран выпустил по Израилю 200 ракет, большинство из которых были перехвачены. Тегеран назвал это ответом на убийства лидеров «Хезболлы» Хасана Насраллы и ХАМАСа Исмаила Хании.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку «большой ошибкой» и пообещал, что Иран за неё «заплатит». В ответ начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери пригрозил ещё более мощными ударами, если Израиль ответит.