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Военный эксперт: атака на Израиль может привести к масштабному конфликту

Военный эксперт Андрей Кошкин предупреждает о вероятности полномасштабной войны, отмечая, что Тель-Авив готовит ответные удары по стратегическим объектам Ирана.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Иранская ракетная атака по Израилю может стать причиной крупного конфликта на Ближнем Востоке, заявил военный эксперт Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Г. В. Плеханова, в интервью «Инфо24».

Есть вероятность полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Вчерашняя атака — это как раз поворотный пункт. Ни Иран, ни Соединенные Штаты не хотят втягиваться в войну, однако могут оказаться заложниками ситуации. К тому же мы видим, что Израиль постоянно разогревает атмосферу для того, чтобы перевести этот конфликт в широкомасштабный.

Андрей Кошкин
военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Г. В. Плеханова (цитата по «Инфо24»)

По словам эксперта, Израиль вскоре начнёт подготовку к ответу на атаку, который, вероятно, будет включать авиаудары по ключевым объектам на территории Ирана.

«Сейчас иудеи отпразднуют свой Новый год по еврейскому календарю, после чего Тель-Авив подготовится и нанесет ответный удар. В этой операции будут задействованы истребители, которые ударят по энергетической инфраструктуре, а также и по иранским центрам ядерных исследований. В общем-то, Иран хорошо изучен Израилем, израильские военные знают все уязвимые места, по которым можно нанести ощутимые удары», — пояснил Кошкин.

Атака произошла вечером 1 октября, когда Иран выпустил по Израилю 200 ракет, большинство из которых были перехвачены. Тегеран назвал это ответом на убийства лидеров «Хезболлы» Хасана Насраллы и ХАМАСа Исмаила Хании.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку «большой ошибкой» и пообещал, что Иран за неё «заплатит». В ответ начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери пригрозил ещё более мощными ударами, если Израиль ответит.