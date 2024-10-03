Военный эксперт: атака на Израиль может привести к масштабному конфликту

Есть вероятность полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Вчерашняя атака — это как раз поворотный пункт. Ни Иран, ни Соединенные Штаты не хотят втягиваться в войну, однако могут оказаться заложниками ситуации. К тому же мы видим, что Израиль постоянно разогревает атмосферу для того, чтобы перевести этот конфликт в широкомасштабный.