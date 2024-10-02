Генсек НАТО пообещал Блинкену улучшить распределение расходов и поддержку Киеву

США с начала 2000-х годов пытались добиться от европейских стран НАТО увеличения расходов на оборону и закупок больших объемов новой военной техники, преимущественно американского производства, что в альянсе и понимается под термином «распределения бремени военных расходов» (burden sharing). Однако лишь в 2014 году после «евромайдана» на Украине и серьезного обострения отношений с Россией цель довести оборонные расходы до 2% ВВП для всех стран западного блока в течение десяти лет была сделана обязательной, решением саммита организации.