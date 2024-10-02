Последние зарубежные новости за 2 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Западные политики утратили веру в способность Киева изменить ситуацию на поле боя, считает аналитик Лукас Лейрос. По его словам, существует консенсус о том, что дальнейшие военные усилия Украины бесполезны. Запад устал от Зеленского и ищет ему замену.