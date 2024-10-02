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Последние зарубежные новости за 2 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 2 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

NI: как изменится военная стратегия России после конфликта на Украине

Источник: РИА "Новости"

Россия планирует адаптировать свою военную стратегию, учитывая уроки ядерного сдерживания и реакцию Запада. В будущем, Кремль, вероятно, будет применять эскалацию и тактику «серой зоны».

InfoBRICS: Запад больше не верит, что Киев может переломить ситуацию на поле боя

Источник: AP 2023

Западные политики утратили веру в способность Киева изменить ситуацию на поле боя, считает аналитик Лукас Лейрос. По его словам, существует консенсус о том, что дальнейшие военные усилия Украины бесполезны. Запад устал от Зеленского и ищет ему замену.

Axios: Израиль в течение нескольких дней ответит на атаку Ирана

Источник: AP 2023

Тель-Авив может нанести удары по иранским нефтяным и стратегическим объектам в ответ на ракетный обстрел. Израильские чиновники планируют «значительный ответ», включая возможные удары по ядерным объектам Ирана и уничтожение систем ПВО.

Bloomberg: потеря Угледара может усилить давление на Зеленского

Источник: Reuters

Потеря Угледара может увеличить давление на Владимира Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический шаг в США, пытаясь продвинуть «победный план» для давления на Путина.

Interesting Engineering: российские военные впервые запустили FPV-дроны с вертолета

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Российские военные учатся запускать FPV-дроны с вертолётов для борьбы с украинскими морскими беспилотниками. Видео учений Черноморского флота опубликовано Telegram-каналом 13 Tactical.