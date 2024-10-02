Последние зарубежные новости за 2 октября 2024 года: свежие события текущего дня

NI: как изменится военная стратегия России после конфликта на Украине
Россия планирует адаптировать свою военную стратегию, учитывая уроки ядерного сдерживания и реакцию Запада. В будущем, Кремль, вероятно, будет применять эскалацию и тактику «серой зоны».
InfoBRICS: Запад больше не верит, что Киев может переломить ситуацию на поле боя
Западные политики утратили веру в способность Киева изменить ситуацию на поле боя, считает аналитик Лукас Лейрос. По его словам, существует консенсус о том, что дальнейшие военные усилия Украины бесполезны. Запад устал от Зеленского и ищет ему замену.
Axios: Израиль в течение нескольких дней ответит на атаку Ирана
Тель-Авив может нанести удары по иранским нефтяным и стратегическим объектам в ответ на ракетный обстрел. Израильские чиновники планируют «значительный ответ», включая возможные удары по ядерным объектам Ирана и уничтожение систем ПВО.
Bloomberg: потеря Угледара может усилить давление на Зеленского
Потеря Угледара может увеличить давление на Владимира Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический шаг в США, пытаясь продвинуть «победный план» для давления на Путина.
Interesting Engineering: российские военные впервые запустили FPV-дроны с вертолета
Российские военные учатся запускать FPV-дроны с вертолётов для борьбы с украинскими морскими беспилотниками. Видео учений Черноморского флота опубликовано Telegram-каналом 13 Tactical.