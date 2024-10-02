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Байден заявил, что не поддержит удары Израиля по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден не считает целесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам на территории Ирана, сообщает Associated Press (AP).

Источник: AP 2023

«Ответ — нет!», — ответил Байден на вопрос, поддержал бы он или нет нанесение Израилем ударов по иранским ядерным объектам в качестве «возмездия» за массированный ракетный удар Ирана.

Байден поговорил с журналистами после обсуждения с лидерами «Большой семерки» новых санкций против Ирана. Президент США подтвердил «поддержку Соединенных Штатов Израиля и его народа», сообщила пресс-служба Белого дома.

Иран запустил ракеты по Израилю вечером 1 октября, объяснив это ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана при израильском ударе по подземному штабу группировки 27 сентября.

Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки Ирана и сбивать ракеты.

Атака длилась около часа. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что удар провалился благодаря израильской ПВО и помощи США. Нетаньяху назвал ракетный удар «большой ошибкой» Ирана и пообещал, что Тегеран «заплатит за это».

Иранские издания, в свою очередь, заявили о значительном ущербе, который удалось нанести ВВС Израиля. По их данным, 80% выпущенных ракет поразили цели. Тель-Авив эту информацию отверг.