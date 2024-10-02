Байден заявил, что не поддержит удары Израиля по ядерным объектам Ирана

«Ответ — нет!», — ответил Байден на вопрос, поддержал бы он или нет нанесение Израилем ударов по иранским ядерным объектам в качестве «возмездия» за массированный ракетный удар Ирана.
Байден поговорил с журналистами после обсуждения с лидерами «Большой семерки» новых санкций против Ирана. Президент США подтвердил «поддержку Соединенных Штатов Израиля и его народа», сообщила пресс-служба Белого дома.
Иран запустил ракеты по Израилю вечером 1 октября, объяснив это ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана при израильском ударе по подземному штабу группировки 27 сентября.
Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки Ирана и сбивать ракеты.
Атака длилась около часа. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что удар провалился благодаря израильской ПВО и помощи США. Нетаньяху назвал ракетный удар «большой ошибкой» Ирана и пообещал, что Тегеран «заплатит за это».
Иранские издания, в свою очередь, заявили о значительном ущербе, который удалось нанести ВВС Израиля. По их данным, 80% выпущенных ракет поразили цели. Тель-Авив эту информацию отверг.