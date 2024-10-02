Путин назначил Жогу полпредом в Уральском федеральном округе

Артем Жога стал известен широкой общественности после гибели его сына Владимира Жоги, возглавлявшего батальон «Спарта». В 2022 году господин Жога-старший стал командиром этого подразделения. В сентябре 2023 года он избрался в состав парламента ДНР по списку «Единой России» и был избран его председателем. В декабре 2023-го господин Жога попросил Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок, после чего стал одним из трех сопредседателей его предвыборного штаба.