Путин назначил Жогу полпредом в Уральском федеральном округе

На новом посту Артем Жога заменит Владимира Якушева. Должность полпреда господин Якушев занимал с ноября 2020 года. 24 сентября его освободили от должности. 25 сентября господина Якушева наделили полномочиями сенатора РФ от Тюменской области, тогда же его избрали первым вице-спикером Совета федерации.
Артем Жога стал известен широкой общественности после гибели его сына Владимира Жоги, возглавлявшего батальон «Спарта». В 2022 году господин Жога-старший стал командиром этого подразделения. В сентябре 2023 года он избрался в состав парламента ДНР по списку «Единой России» и был избран его председателем. В декабре 2023-го господин Жога попросил Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок, после чего стал одним из трех сопредседателей его предвыборного штаба.
О вероятном назначении Артема Жоги на пост полпреда 24 сентября сообщал «Ъ» со ссылкой на источники. По их словам, на пост полпреда рассматривались в том числе нынешний глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, а также депутаты Госдумы Иван Квитка и Евгений Первышов.