Украина сообщила о начале совместного с Западом производства снарядов 155 мм

«Совместно с иностранными партнерами мы уже начали производство 155-мм снарядов, но это только начало, — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). — Призвал компании усиливать сотрудничество: локализация производства, софинансирование, создание совместных предприятий — мы открыты к разным форматам. Готовы совместно разрабатывать и производить ракеты, дроны, роботизированные комплексы и средства РЭБ».