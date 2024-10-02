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Украина сообщила о начале совместного с Западом производства снарядов 155 мм

Киев готов к разрабатывать и производить ракеты, дроны, роботизированные комплексы и средства РЭБ, отметил украинский министр обороны.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украина уже начала производство снарядов натовского калибра 155 мм совместно с западными партнерами. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров после встречи с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) США, ЕС и Турции.

«Совместно с иностранными партнерами мы уже начали производство 155-мм снарядов, но это только начало, — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). — Призвал компании усиливать сотрудничество: локализация производства, софинансирование, создание совместных предприятий — мы открыты к разным форматам. Готовы совместно разрабатывать и производить ракеты, дроны, роботизированные комплексы и средства РЭБ».

В марте 2024 года директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Максим Поливяный заявлял, что на освоение производства высокотехнологичных ракетных систем на Украине «должны уйти десятилетия».