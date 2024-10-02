В Госдепе прокомментировали «план победы» Зеленского

«План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру», — заявил Миллер на брифинге.
Он отметил, что не будет раскрывать подробности «плана», предоставив Украине самой говорить о своих инициативах.
Владимир Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый «план победы» Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.