Трентон
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдепе прокомментировали «план победы» Зеленского

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Предложенный Украиной «план победы» предполагает действия третьих стран, заявил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер.

Источник: AP 2023

«План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру», — заявил Миллер на брифинге.

Он отметил, что не будет раскрывать подробности «плана», предоставив Украине самой говорить о своих инициативах.

Владимир Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый «план победы» Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.

дипломатия