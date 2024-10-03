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Лавров заявил о неэффективности западных санкций против России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неэффективности западных санкций против России и Китая в статье для «Российской газеты».

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

По его словам, экономики стран динамично развиваются, несмотря на санкции. «Структура народного хозяйства наших стран имеет высокую степень взаимодополняемости. На протяжении многих лет КНР выступает нашим главным торговым партнером», — подчеркнул глава ведомства.

Также Лавров заявил, что военное сотрудничество России и Китая активно развивается, оно не направлено против третьих стран.

Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что в 2024 году Россия может выйти на первое место по поставкам газа в Китай.

дипломатия