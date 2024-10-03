МИД Ливана: накануне гибели Насралла согласился на перемирие с Израилем

В эфире CNN Абдалла Бу Хабиб рассказал, что ливанская сторона одобрила такое решение после консультаций с «Хезболлой», а также с председателем парламента Ливана Набихом Берри. По словам главы ведомства, руководство Ливана проинформировало об этом США и Францию.
Генсек «Хезболлы» был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара по центральному штабу движения в Бейруте. Его гибель позднее подтвердила «Хезболла». В ответ на убийство генсека Иран 1 октября выпустил по территории Израиля порядка 180 ракет. Из-за падения ракеты погиб один человек. Израиль также пообещал «выбрать время» и удивить Иран «ответом» на ракетную атаку.
По информации агентства Reuters, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал Хасана Насраллу о планах Израиля по ликвидации генсека. Агентство отмечало, что Али Хаменеи рекомендовал генсеку покинуть Ливан и выехать в Иран.