Трентон
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ливана: накануне гибели Насралла согласился на перемирие с Израилем

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла незадолго до своей гибели согласился на прекращение огня с Израилем.

Источник: Reuters

В эфире CNN Абдалла Бу Хабиб рассказал, что ливанская сторона одобрила такое решение после консультаций с «Хезболлой», а также с председателем парламента Ливана Набихом Берри. По словам главы ведомства, руководство Ливана проинформировало об этом США и Францию.

Генсек «Хезболлы» был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара по центральному штабу движения в Бейруте. Его гибель позднее подтвердила «Хезболла». В ответ на убийство генсека Иран 1 октября выпустил по территории Израиля порядка 180 ракет. Из-за падения ракеты погиб один человек. Израиль также пообещал «выбрать время» и удивить Иран «ответом» на ракетную атаку.

По информации агентства Reuters, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал Хасана Насраллу о планах Израиля по ликвидации генсека. Агентство отмечало, что Али Хаменеи рекомендовал генсеку покинуть Ливан и выехать в Иран.