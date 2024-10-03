Канада и Северная Европа создают коалицию для противодействия РФ и КНР в Арктике

Арктический совет — межправительственная организация, в которую входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В начале марта 2022 года в связи с СВО все страны Арктического совета, кроме России, выпустили заявление об отказе от участия в заседаниях под председательством Москвы. В июне они объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете в рамках проектов, которые не предполагают участия России. Посол России в Канаде Олег Степанов на прошлой неделе рассказал, что в рабочих группах Арктического совета сохраняется «ручеек общения» между Россией и Канадой, а сотрудничество по этой линии в целом «худо-бедно дышит».