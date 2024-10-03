Бюджет Приморья теряет доходы из-за «санкционной» осторожности Китая

«Он (законопроект — ред.) не был согласован Минфинансов РФ из-за того, что налоговая служба посчитала, что у нас завышены доходы. Действительно, доходы по налогу на прибыль просаживаются, но у нас растут доходы по НДФЛ, и мы таким образом балансируем весь свой бюджет. Но, тем не менее, мы не имеем права не выполнить требования федеральных органов власти. Мы отозвали закон, его переделали. Но я хочу сказать, что у нас не будет такого снижения налога на прибыль, как его прогнозирует ФНС», — обозначила глава правительства, представляя корректировку бюджета.