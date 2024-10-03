Бюджет Приморья теряет доходы из-за «санкционной» осторожности Китая

Правительство Приморья скорректировало параметры краевого бюджета 2024 года по требованию федерального Минфина. Это связано с прогнозом Федеральной налоговой службы (ФНС) о снижении поступлений по налогу на прибыль и имущество организаций на общую сумму порядка 10 млрд рублей. Глава краевого правительства Вера Щербина не ожидает такого снижения по итогу года, но отмечает ужесточение санкционного давления. В частности, возникли сложности в торгово-экономических отношениях с Китаем: ряд товаров китайская сторона «осторожничает» продавать, а по некоторым группам не проходят платежи. Депутаты Заксобрания Приморья на внеочередном заседании 3 октября приняли изменения в главный финансовый документ. Краевому Минфину удалось «подбить» его под требования федеральных ведомств без ущерба общему балансу, сообщает ИА PrimaMedia.
Корректировку текущего бюджета края планировалось рассмотреть на очередном сентябрьском заседании парламента. Однако правительство отозвало законопроект. Как пояснила на сегодняшнем внеочередном заседании Вера Щербина, это связано с позицией Минфина РФ.
«Он (законопроект — ред.) не был согласован Минфинансов РФ из-за того, что налоговая служба посчитала, что у нас завышены доходы. Действительно, доходы по налогу на прибыль просаживаются, но у нас растут доходы по НДФЛ, и мы таким образом балансируем весь свой бюджет. Но, тем не менее, мы не имеем права не выполнить требования федеральных органов власти. Мы отозвали закон, его переделали. Но я хочу сказать, что у нас не будет такого снижения налога на прибыль, как его прогнозирует ФНС», — обозначила глава правительства, представляя корректировку бюджета.
ФНС прогнозирует сокращение поступлений по налогу на прибыль организаций в Приморье на 8,5 млрд рублей, а также 1,5 млрд рублей — по налогу на имущество организаций. Это отражено в новом проекте бюджета. Как говорится в пояснительной записке, «снижение налогов на прибыль обусловлено снижением доходов от реализации в связи с санкционными ограничениями, увеличением расходов на приобретение товарно-материальных ценностей, приобретение объектов основных средств, работ (услуг) по капитальному строительству (модернизации) производственных мощностей, а также за счет роста внереализационных расходов».
По словам главы правительства, санкционное давление усилилось, что на себе прочувствовал и бюджет.
«Вопрос санкций, к сожалению, ужесточается. У нас платежи с Китаем не проходят по ряду позиций — это раз. И по ряду объектов торговли, которые сейчас та же КНР осторожничает нам продавать, — по тем, которые мы покупали», — объяснила депутату Вера Щербина.
А, кроме того, объем поступлений от «поворота на Восток» не может постоянно идти по нарастающей.
«Мы с вами два года, когда все потоки пошли на Дальний Восток, фиксировали сумасшедший прирост налоговых доходов. Но так не бывает, чтобы дрожжи росли постоянно. Прирост который случился, он остается. Есть еще инфляционный прирост», — отметила Щербина.
Глава правительства Приморья еще раз озвучила свою позицию по объему потерь бюджета, ответственно заявив, что регион не потеряет 8,5 млрд рублей по налогу на прибыль.
«Мы потеряем, да, потому что санкционное давление оказывает влияние. Но не в такой сумме. А какая это будет сумма, мы поговорим в декабре», — подытожила она.
Собственные доходы края снизились на 1,6 млрд рублей. В то же время, текущая корректировка учитывает поступления от федерального бюджета в сумме 1,4 млрд рублей, а также увеличение налоговых и неналоговых доходов в связи с их перевыполнением.
«По ряду позиций, где у нас идет перевыполнение мы увеличили как налоговые, так и неналоговые доходы. В связи с тем, что мы получили дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета в размере 1,4 млрд рублей произошел общий баланс, доходы бюджета мы уменьшили всего на 183,2 млн рублей», — отметила Вера Щербина.
Парламент принял законопроект в двух чтениях. Параметры текущего бюджета Приморского края после корректировки следующие: доходы — 212,9 млрд рублей, расходы — 238,5 млрд рублей, дефицит — 25,6 млрд рублей.
Общий объем расходов на текущий год уменьшен на 49 млн рублей. Как отметил глава комитета ЗС по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян (ЕР), корректировкой также уточнены плановые назначения по целевым статьям расходной части исходя из сложившегося исполнения краевого бюджета за прошедший период, фактической потребности в средствах, экономии, образовавшейся в результате закупочных процедур, и переноса реализации отдельных инвестиционных расходов на 2025 и последующие годы.
В программной структуре расходов изменения внесены в 19 госпрограмм Приморского края: по 12 из них произошло увеличение финансирования, по 7 — снижение.
Основная прибавка бюджетных ассигнований отмечена по программам развития транспортного комплекса (779 млн рублей), здравоохранения (648 млн), обеспечения населения доступным жильем и качественными услугами ЖКХ (179 млн), экономического развития (143 млн).
Так, за счет дополнительных средств будут приобретены пакеты пролетных строений мостовых переходов для их оперативного восстановления в условиях ЧС. На эти цели выделяется 34,5 млн рублей. Как уточнила Вера Щербина, это новое направление, конструкции будут закупать у местных производителей. Напомним, ранее губернатор Олег Кожемяко изучал возможность применения комплектующих для металлических быстровозводимых мостов от «Спасскцемента».
74,1 млн рублей выделяется на капремонт моста через реку Соколовку в Чугуевском муниципальном округе.
Добавлены также бюджетные ассигнования на закупку лекарственных препаратов и строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе. В преддверии отопительного сезона увеличены расходы на обеспечение приморцев твердым топливом и поддержку организаций коммунального хозяйства. В частности, 403 млн — на субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию; 120,2 млн — энергетикам на возмещение затрат или недополученных доходов.
Предусмотрены средства на предоставление субсидий производителям таких технологичных товаров, как беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, электроника и другие.