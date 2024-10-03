«Невиданные темпы»: на Западе испугались внезапного хода России

«Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года», — сообщает издание со ссылкой на финского аналитика Паси Паройнена.
По данным газеты, за эти два месяцы ВС России освободили 823 квадратных километра, из которых 694 приходятся на территорию между Артемовском и Угледаром.
Как отмечается в статье, российские войска применяют эффективную тактику, такую как штурмы малыми группами, что снижает вероятность обнаружения и эффективность ответных мер.
«Украинцы с трудом противостояли, даже когда они добивались локальных побед. Это очевидно в таких местах, как Угледар», — говорится в материале.
Кроме того, как отмечается, российские войска повысили уровень коммуникации на поле боя, что помогает лучше координировать атаки.
«Украинские солдаты говорят, что у России достаточно ресурсов, чтобы продолжать оказывать давление, а западная помощь не компенсирует дефицит оружия», — заключил автор статьи.
В среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на администрации Угледара установили флаг России, но говорить об освобождении города пока рано. Накануне другой советник главы ДНР — Игорь Кимаковский — заявил, что до освобождения Угледара остались считаные дни: противник находится в окружении. На прошлой неделе он также заявил, что российские войска с трех сторон подошли к Селидово и пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город.