Николай Шевцов: «Эта выплата ориентирована на семьи, которые не рассматривают в качестве приоритета получение участка»

Согласно статистике министерства имущественных отношений Хабаровского края, сейчас в регионе состоят на учете более 7,3 тысячи многодетных семей. К ним относятся семьи, где воспитываются трое и больше детей. 2 октября на внеочередном заседании Законодательной Думы края рассмотрели инициативу минимущества о введении дополнительной меры поддержки многодетных семей, касающейся обеспечения их земельными участками. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С докладом об инициативе выступил министр имущественных отношений региона Никита Матвеев.
«Ежегодно на учет в качестве многодетных встают порядка 450 семей. Темпы прироста этого числа не позволяют в полном объеме обеспечить их земельными участками. Прокуратура края неоднократно обращалась в адрес правительства с вопросом об установлении возможной альтернативной меры поддержки взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», — отметил в докладе министр имущественных отношений Хабаровского края Никита Матвеев.
«Я хотел бы подчеркнуть, что эта мера является альтернативной мерой поддержки. Кроме того, уже 46 субъектов Российской Федерации ввели ее на своих территориях, и успешно ее применяют. Причем речь идет о тех регионах, где нет возможности получения дальневосточного или арктического гектара. Поэтому, получая эти средства, семья может вкупе с другими дальневосточными льготами инвестировать их в строительство дома или благоустройство территории уже полученного земельного участка», — добавил Никита Матвеев.
Вокруг предложения минимущества развернулось активное обсуждение, в результате которого депутаты нашли консенсус и пришли к необходимым решениям.
«Необходимо понимать, что такая небольшая выплата в 100 тысяч рублей ориентирована на тех людей, которые по каким-либо причинам на сегодняшний день уже не рассматривают для себя в качестве приоритета получение участков, но при этом стоят в очереди. Это будет мотивировать их получить выплату и выйти из очереди, понимая, что они все равно не заинтересованы в земельном участке. Например, поменялись планы, переезжают, дети выросли, ситуации бывают разные. Получают выплату и таким образом освобождают очередь для тех, кто реально хочет. Никто эту меру не навязывает, сам человек, исходя из своих жизненных ситуаций, принимает решение. Хочет земельный участок — продолжает находиться в очереди, потерял интерес по личным обстоятельствам — получает выплату», — подвел итог председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов.
В результате голосования большинством голосов проект закона принят на внеочередном заседании Закдумы.