Николай Шевцов: «Эта выплата ориентирована на семьи, которые не рассматривают в качестве приоритета получение участка»

«Необходимо понимать, что такая небольшая выплата в 100 тысяч рублей ориентирована на тех людей, которые по каким-либо причинам на сегодняшний день уже не рассматривают для себя в качестве приоритета получение участков, но при этом стоят в очереди. Это будет мотивировать их получить выплату и выйти из очереди, понимая, что они все равно не заинтересованы в земельном участке. Например, поменялись планы, переезжают, дети выросли, ситуации бывают разные. Получают выплату и таким образом освобождают очередь для тех, кто реально хочет. Никто эту меру не навязывает, сам человек, исходя из своих жизненных ситуаций, принимает решение. Хочет земельный участок — продолжает находиться в очереди, потерял интерес по личным обстоятельствам — получает выплату», — подвел итог председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов.