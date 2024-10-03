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Николай Шевцов: «Эта выплата ориентирована на семьи, которые не рассматривают в качестве приоритета получение участка»

В Закдуме Хабаровского края рассмотрели новую меру поддержки многодетных семей.

Источник: Закдума Хабаровского края

Согласно статистике министерства имущественных отношений Хабаровского края, сейчас в регионе состоят на учете более 7,3 тысячи многодетных семей. К ним относятся семьи, где воспитываются трое и больше детей. 2 октября на внеочередном заседании Законодательной Думы края рассмотрели инициативу минимущества о введении дополнительной меры поддержки многодетных семей, касающейся обеспечения их земельными участками. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

С докладом об инициативе выступил министр имущественных отношений региона Никита Матвеев.

«Ежегодно на учет в качестве многодетных встают порядка 450 семей. Темпы прироста этого числа не позволяют в полном объеме обеспечить их земельными участками. Прокуратура края неоднократно обращалась в адрес правительства с вопросом об установлении возможной альтернативной меры поддержки взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», — отметил в докладе министр имущественных отношений Хабаровского края Никита Матвеев.

Практика соседних регионов ДФО показывает, что такие альтернативные меры уже приняты в Амурской, Сахалинской областях, Приморском и Камчатском краях, Республике Саха (Якутия). Чтобы решить проблему в Хабаровском крае, в минимущества предложили ввести с 1 января 2025 года социальную выплату в размере 100 тысяч рублей на одну многодетную семью. По оценке чиновников, это позволит существенно сократить очередь на получение земельных участков и удовлетворить потребности тех многодетных семей, которые предпочитают получить эту льготу в денежной форме.

«Я хотел бы подчеркнуть, что эта мера является альтернативной мерой поддержки. Кроме того, уже 46 субъектов Российской Федерации ввели ее на своих территориях, и успешно ее применяют. Причем речь идет о тех регионах, где нет возможности получения дальневосточного или арктического гектара. Поэтому, получая эти средства, семья может вкупе с другими дальневосточными льготами инвестировать их в строительство дома или благоустройство территории уже полученного земельного участка», — добавил Никита Матвеев.

Вокруг предложения минимущества развернулось активное обсуждение, в результате которого депутаты нашли консенсус и пришли к необходимым решениям.

«Необходимо понимать, что такая небольшая выплата в 100 тысяч рублей ориентирована на тех людей, которые по каким-либо причинам на сегодняшний день уже не рассматривают для себя в качестве приоритета получение участков, но при этом стоят в очереди. Это будет мотивировать их получить выплату и выйти из очереди, понимая, что они все равно не заинтересованы в земельном участке. Например, поменялись планы, переезжают, дети выросли, ситуации бывают разные. Получают выплату и таким образом освобождают очередь для тех, кто реально хочет. Никто эту меру не навязывает, сам человек, исходя из своих жизненных ситуаций, принимает решение. Хочет земельный участок — продолжает находиться в очереди, потерял интерес по личным обстоятельствам — получает выплату», — подвел итог председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов.

В результате голосования большинством голосов проект закона принят на внеочередном заседании Закдумы.