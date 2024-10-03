Трентон
+15°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия регулярно направляет ООН данные о преступлениях ВСУ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. МИД России регулярно направляет Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) данные о преступлениях ВСУ, в том числе в отношении российских военнопленных, но в своем большинстве агентство эти данные игнорировало, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Источник: © РИА Новости

Ранее УВКПЧ опубликовало периодический доклад ситуации на Украине с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорится, что более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам и что Киев продолжает давление на УПЦ и ее священников.

«УВКПЧ и ранее располагало большим объемом данных, которые им регулярно направлялись и направляются подразделениями российского МИД на основании расследований, проводимых нашими следственными органами в отношении преступлений киевских боевиков, в том числе и по отношению к пленным, но в своем большинстве в ведомстве эти данные попросту игнорировались», — сказал Мирошник.

Он отметил, что Киев уже на протяжении десяти лет системно издевается над военнопленными и захваченными гражданскими лицами.

«Эта информация не являлась тайной, ее просто целенаправленно игнорировали, стараясь обелить киевский режим», — заключил дипломат.

ООН