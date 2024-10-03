Россия регулярно направляет ООН данные о преступлениях ВСУ

Ранее УВКПЧ опубликовало периодический доклад ситуации на Украине с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорится, что более половины опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам и что Киев продолжает давление на УПЦ и ее священников.
«УВКПЧ и ранее располагало большим объемом данных, которые им регулярно направлялись и направляются подразделениями российского МИД на основании расследований, проводимых нашими следственными органами в отношении преступлений киевских боевиков, в том числе и по отношению к пленным, но в своем большинстве в ведомстве эти данные попросту игнорировались», — сказал Мирошник.
Он отметил, что Киев уже на протяжении десяти лет системно издевается над военнопленными и захваченными гражданскими лицами.
«Эта информация не являлась тайной, ее просто целенаправленно игнорировали, стараясь обелить киевский режим», — заключил дипломат.