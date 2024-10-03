Россия регулярно направляет ООН данные о преступлениях ВСУ

«УВКПЧ и ранее располагало большим объемом данных, которые им регулярно направлялись и направляются подразделениями российского МИД на основании расследований, проводимых нашими следственными органами в отношении преступлений киевских боевиков, в том числе и по отношению к пленным, но в своем большинстве в ведомстве эти данные попросту игнорировались», — сказал Мирошник.