Захарова: объявление Гуттериша персоной нон грата Израилем не поможет делу мира

«Суверенное право страны — объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет. Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон, который заблокировал не один проект резолюции СБ ООН и в очередной раз сорвал дипломатические усилия своими топорными действиями», — сказала дипломат.