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Лукашенко: Беларусь, несмотря ни на что, сохраняет бесценный опыт контактов с Германией

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Федеративной Республики Германия с национальным праздником — Днем германского единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«Белорусы очень хорошо знают истинное значение этого понятия. Почти два десятилетия наш народ был разделен искусственными границами, что не способствовало нормальным отношениям, развитию страны и не давало никаких перспектив, — говорится в поздравлении. — Потом еще больший урон нанесла Вторая мировая война, которая забрала каждого третьего жителя. Эти ужасные факты не должны забывать ни белорусы, ни немцы».

Глава государства подчеркнул: «Нам очень часто приходится слышать, что нельзя внести коррективы в ход истории. Но мы являемся не просто свидетелями современных событий, а имеем влияние на них и можем изменить негативный сценарий развития».

Александр Лукашенко обратил внимание, что современное поколение белорусов и немцев имеет много общего и понимает друг друга куда лучше, чем сто лет назад.

«Накоплен бесценный опыт контактов в самых разнообразных отраслях. Минск их бережно сохраняет несмотря ни на что. Двери нашего дома всегда открыты для гостей из Германии и других стран, для всех людей доброй воли, которые приходят к нам с чистым сердцем и желают добра, — отметил белорусский лидер. — Верю, очень скоро к ценности единства, которое так трудно нам далось, добавятся согласие и взаимопонимание. Добро пожаловать в Беларусь!».

Лукашенко Александр
праздники