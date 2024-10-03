Лукашенко: Беларусь, несмотря ни на что, сохраняет бесценный опыт контактов с Германией

«Накоплен бесценный опыт контактов в самых разнообразных отраслях. Минск их бережно сохраняет несмотря ни на что. Двери нашего дома всегда открыты для гостей из Германии и других стран, для всех людей доброй воли, которые приходят к нам с чистым сердцем и желают добра, — отметил белорусский лидер. — Верю, очень скоро к ценности единства, которое так трудно нам далось, добавятся согласие и взаимопонимание. Добро пожаловать в Беларусь!».