Путин объяснил назначение военного на пост полпреда в УрФО

«Это промышленный регион. И не просто промышленный, там сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса. Конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в текущей работе. Они очень много делают для повышения обороноспособности страны. Но не только оборонка, там и гражданские отрасли производства представлены достаточно широко», — заявил глава государства.
Напомним, что президент России Владимир Путин назначил полномочным представителем в Уральском федеральном округе 49-летнего Артему Жогу. Он житель города Славянска в Донецкой области, в 2014 году он не принял госпереворот на Украине и вступил в местное ополчение. Воевал в батальоне «Спарта». После гибели в 2022 году сына Владимира, который командовал этим батальоном, Жогу-старшего назначили комбатом «Спарты». В 2023 году Артем Жога стал председателем Народного совета ДНР. С февраля 2023 года находится под санкциями США, с февраля 2024 года — под санкциями Евросоюза.
Герой ДНР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Мужества, гвардии полковник. Участвовал в первом потоке образовательной программы «Время героев» и в рамках обучения проходил стажировку в центральном аппарате администрации президента.
Его предшественник на месте полпреда в УрФО Владимир Якушев ушел в отставку 24 сентября. Теперь он занимает должность первого заместителя председателя Совета Федерации, представителя в СФ от исполнительного органа государственной власти Тюменской области.