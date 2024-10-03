Путин объяснил назначение военного на пост полпреда в УрФО

Напомним, что президент России Владимир Путин назначил полномочным представителем в Уральском федеральном округе 49-летнего Артему Жогу. Он житель города Славянска в Донецкой области, в 2014 году он не принял госпереворот на Украине и вступил в местное ополчение. Воевал в батальоне «Спарта». После гибели в 2022 году сына Владимира, который командовал этим батальоном, Жогу-старшего назначили комбатом «Спарты». В 2023 году Артем Жога стал председателем Народного совета ДНР. С февраля 2023 года находится под санкциями США, с февраля 2024 года — под санкциями Евросоюза.