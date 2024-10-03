Алексей Орлов принял участие в открытии «Аллеи правителей России»

В скульптурную композицию вошли бюсты 43 исторических личностей, руководивших страной за более чем тысячу лет.
Ранее бюсты находились в Москве, но по инициативе Российского военно-исторического общества аллею перенесли в подмосковное село Болдино, на территорию усадьбы Василия Татищева, одного из основателей Екатеринбурга.
Сейчас здесь идёт реставрация, которую планируют завершить в 2026 году.
Глава города напомнил, что в прошлом году в рамках празднования 300-летнего юбилея Екатеринбурга при содействии руководителей Свердловской и Московской областей, Солнечногорска, Уральского землячества была восстановлена и открыта благоустроенная тропа, ведущая к могиле Татищева.
«До этого путь к захоронению проходил через сплошной лес, но вместе нам удалось восстановить справедливость, — заявил глава Екатеринбурга. — Убеждён, сохранение и передача исторической памяти поколениям — общая важнейшая задача!».
Как сообщалось ранее, протяженность татищевской тропы 1223 метра, ширина около 2,5 метра. Этот маршрут открыт круглогодично, на нем стоят скамейки для отдыха, оборудовано наружное освещение, установлены урны для мусора.
«Безусловно, это познавательный проект. Идея принадлежит нашему уральскому землячеству», — говорил губернатор Евгений Куйвашев.