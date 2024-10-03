Алексей Орлов принял участие в открытии «Аллеи правителей России»

Глава города напомнил, что в прошлом году в рамках празднования 300-летнего юбилея Екатеринбурга при содействии руководителей Свердловской и Московской областей, Солнечногорска, Уральского землячества была восстановлена и открыта благоустроенная тропа, ведущая к могиле Татищева.