Лукашенко: Беларусь и Ирак могут стать партнерами в решении имеющихся проблем

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени всех граждан страны и себя лично поздравил своего иракского коллегу Абдулу Латифа Рашида с Днем Независимости.
Как отмечается в тексте, это значимая для истории Ирака дата, которая напоминает о мужестве и отваге, проявленных иракским народом в борьбе за свою независимость, а также является символом надежды и веры в лучшее будущее.
Лукашенко подчеркнул, что современные условия открывают новые горизонты для углубления сотрудничества между двумя странами.
«Беларусь и Ирак могут стать надежными партнерами в решении существующих проблем, укреплении стабильности и содействии миру в наших регионах».
Президент Беларуси пожелал Абдулу Латифу Рашиду отличного здоровья и плодотворной работы на ответственном государственном посту, а иракцам — мирного неба, согласия и процветания.
День Независимости
День независимости Ирака — это один из главных государственных праздников страны, отмечающийся каждый год 3 октября. В этот день в 1932 году страна формально получила независимость от Великобритании.
Это выходной день для населения, школы и большинство предприятий закрыты.