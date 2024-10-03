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Лукашенко: Беларусь и Ирак могут стать партнерами в решении имеющихся проблем

Современные условия открывают новые горизонты для углубления сотрудничества между Багдадом и Минском.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени всех граждан страны и себя лично поздравил своего иракского коллегу Абдулу Латифа Рашида с Днем Независимости.

Как отмечается в тексте, это значимая для истории Ирака дата, которая напоминает о мужестве и отваге, проявленных иракским народом в борьбе за свою независимость, а также является символом надежды и веры в лучшее будущее.

Лукашенко подчеркнул, что современные условия открывают новые горизонты для углубления сотрудничества между двумя странами.

«Беларусь и Ирак могут стать надежными партнерами в решении существующих проблем, укреплении стабильности и содействии миру в наших регионах».

полагает белорусский лидер.

Президент Беларуси пожелал Абдулу Латифу Рашиду отличного здоровья и плодотворной работы на ответственном государственном посту, а иракцам — мирного неба, согласия и процветания.

День Независимости

День независимости Ирака — это один из главных государственных праздников страны, отмечающийся каждый год 3 октября. В этот день в 1932 году страна формально получила независимость от Великобритании.

Это выходной день для населения, школы и большинство предприятий закрыты.

праздники
Лукашенко Александр