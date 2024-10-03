Игорь Кобзев встретился со вступившими в должности членами регионального Правительства

На встрече с министром цифрового и связи региона Александром Селедцовым Губернатор также обозначил ряд задач. В частности, это продолжение работы по устранению цифрового неравенства и обеспечению услугами связи населенных пунктов Приангарья. Кроме того, необходимо продолжить работу по цифровизации здравоохранения и других сфер, переводу в электронный вид государственных и муниципальных услуг, выстроить взаимодействие с Почтой России по вопросам модернизации отделений почтовой связи на территории региона.