Игорь Кобзев встретился со вступившими в должности членами регионального Правительства

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу со вступившими в должности членами регионального Правительства.
Напомним, с 1 октября заместителем Председателя Правительства Иркутской области назначен Александр Галкин, осуществляющим полномочия министра строительства — Алексей Емелюков, министром цифрового развития и связи региона — Александр Селедцов.
На встрече Игорь Кобзев обозначил ключевые задачи. Ряд вопросов взят в работу, сообщает пресс-служба главы региона.
«Основная задача — исполнение всех государственных программ и нацпроектов. Необходимо обеспечить положительную динамику по этим направлениям. Для этого у вас есть все возможности и инструменты», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Александр Галкин в должности зампреда будет курировать деятельность министерства строительства, службы государственного жилищного и строительного надзора, службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
«В первую очередь Губернатор поручил продолжить реализацию программы по восстановлению пострадавших от паводков 2019 года территорий. Особое внимание уделил участию региона в новом национальном проекте “Инфраструктура для жизни”, который до 2030 года задаст темп развития всей строительной отрасли», — сказал Александр Галкин.
Кроме того, Алексей Емелюков подчеркнул: в новой должности продолжит уже взятый минстроем курс на цифровизацию отрасли, улучшение показателей по реализации нацпроектов, выполнение планов по вводу жилья и переселению граждан из аварийного фонда.
На встрече с министром цифрового и связи региона Александром Селедцовым Губернатор также обозначил ряд задач. В частности, это продолжение работы по устранению цифрового неравенства и обеспечению услугами связи населенных пунктов Приангарья. Кроме того, необходимо продолжить работу по цифровизации здравоохранения и других сфер, переводу в электронный вид государственных и муниципальных услуг, выстроить взаимодействие с Почтой России по вопросам модернизации отделений почтовой связи на территории региона.
«Сегодня в Иркутской области идет работа по обеспечению связью населенных пунктов в рамках как федерального, так и регионального проектов. На Едином портале жителям Приангарья доступно более 120 государственных и муниципальных услуг, в том числе свыше 90 массовых социально значимых услуг, идет процесс их совершенствования. Мы понимаем задачи, стоящие перед министерством в рамках национальных проектов, и стремимся к достижению обозначенных целей», — отметил Александр Селедцов.