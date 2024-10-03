Стратегический совет рекомендовал принять изменения в областную стратегию социально-экономического развития во втором чтении

Александр Ведерников подчеркнул, что в Стратегии отражена только десятая часть показателей Указа Президента о национальных целях.
— Для наглядности, из 82 целевых показателей и задач Указа Президента РФ только 11 отражены полностью в Стратегии Иркутской области и 9 в плане по ее реализации. Остальные требуют уточнения и доработки. Депутаты готовы продолжать совместную с правительством региона работу по внесению предложений в Стратегию социально-экономического развития Иркутской области, — сказал спикер Заксобрания.
— На инвестиционные цели из областного бюджета направляется около 8%. Поэтому по мероприятиям, которые требуют затрат, необходимо четко показать источники финансирования. Чтобы избежать ситуации, когда документ и дорожная карта разработана, а реализация мероприятий останется только на бумаге, — сказал Константин Зайцев.
По словам заместителя министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светланы Хахиной, подготовлено более 30 предложений в Стратегию. Так, раздел по здравоохранению дополнили медицинской реабилитацией и социальной адаптацией участников специальной военной операции. Кроме того, в минэкономе согласованы предложения о модернизация ветеринарной службы, о поддержке негосударственных образовательных организаций, о вовлечении вузов в решение приоритетных задач социально-экономического развития региона и другими. Также в документ планируется внести ряд редакционных и юридико-технических поправок.
Вице-спикер ЗС, председатель парламентского комитета по собственности и экономической политике Наталья Дикусарова отметила, что часть предложений, не включенных в законопроект, будут доработаны.