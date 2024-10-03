Стратегический совет рекомендовал принять изменения в областную стратегию социально-экономического развития во втором чтении

По словам заместителя министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светланы Хахиной, подготовлено более 30 предложений в Стратегию. Так, раздел по здравоохранению дополнили медицинской реабилитацией и социальной адаптацией участников специальной военной операции. Кроме того, в минэкономе согласованы предложения о модернизация ветеринарной службы, о поддержке негосударственных образовательных организаций, о вовлечении вузов в решение приоритетных задач социально-экономического развития региона и другими. Также в документ планируется внести ряд редакционных и юридико-технических поправок.