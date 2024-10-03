«Я оправдаю доверие»: Новый полпред УрФО Артем Жога записал свое первое видео в должности

«Я оправдаю это доверие. Мы солдаты. Мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны нашей родине», — заявил Жога в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях.
Напомним, что новый полпред является героем ДНР, а ранее занимал пост председателя Народного совета республики. Бывшего полномочного представителя президента Владимира Якушева освободили от должности еще 24 сентября. Несмотря на то, что главный кандидат на новый пост был давно известен, его назначение произошло только накануне.