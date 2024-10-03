Путин назначил героя ДНР Артема Жогу полпредом президента в УрФО

«Благодаря опыту, который мы получили на первом модуле программы “Время героев” и стажировке, сейчас многие ребята получают назначения на те или иные ключевые должности. Думаю, это только начало. Полагаю, что нас ждет замечательное счастливое будущее с крепкой страной, с крепким руководством и с надежным тылом», — отметил Жога, говоря о назначении.
Ранее новый полпред президента РФ в УрФО занимал должность председателя Народного Совета ДНР. Кроме того, напомним, что в конце 2023 года Артем Жога на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России получил знак отличия за погибшего сына. После он задал вопрос Путину о его выдвижении на новый срок. Тогда президент ответил ему, что будет баллотироваться на пост главы государства. Это решение, по сути, дало старт предвыборной кампании Владимира Путина.
УралПолитRu напоминает, что бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев занял пост первого зампредседателя Совета Федерации. Такое решение единогласно поддержали 155 сенаторов.