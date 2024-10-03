Путин назначил героя ДНР Артема Жогу полпредом президента в УрФО

Ранее новый полпред президента РФ в УрФО занимал должность председателя Народного Совета ДНР. Кроме того, напомним, что в конце 2023 года Артем Жога на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России получил знак отличия за погибшего сына. После он задал вопрос Путину о его выдвижении на новый срок. Тогда президент ответил ему, что будет баллотироваться на пост главы государства. Это решение, по сути, дало старт предвыборной кампании Владимира Путина.