Александр Ведерников предложил ввести студенческий региональный маткапитал

Спикер ЗС отметил, что это может стать одной из мер для улучшения демографической ситуации.
В заседании приняли участие представители многодетных семей и эксперты научно-исследовательских и образовательных организаций, ассоциаций общественных объединений, представители здравоохранения, общественности и предпринимательского сообщества.
В ходе встречи заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова рассказала о том, как в Иркутской области реализуют нацпроект «Демография», в частности, региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Так, с 2019 по 2022 годы более 83 тысяч семей Приангарья получили ежемесячные выплаты из федерального бюджета в связи с рождением или усыновлением ребенка, еще 88 тысячам пособие выплачивалось за рождение третьего и последующих детей в возрасте до трех лет за последние пять лет. Кроме того, жители региона активно пользовались иными мерами поддержки: материнским капиталом, пособием на каждого ребенка в многодетной семье, единовременными выплатами за одновременное рождение нескольких детей.
Руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов рассказал, что за пять лет в регионе динамика регистрации актов о рождении показывает планомерное снижение — их стало меньше на 24%, количество актов о заключении брака уменьшилось на 4%, число расторжений браков возросло на 10%.
Александр Ведерников акцентировал внимание участников на том, что сейчас необходимо собрать «золотой банк» идей, отфильтровать их и продолжить работу с профильными министерствами. Так, по его мнению, нужно рассмотреть дополнительную программу по типу «Молодым семьям — доступное жилье», которая должна быть привязана к рождаемости — чем больше у семьи детей, тем меньше ставка по ипотеке. Спикер ЗС также предложил изучить вопрос открытия семейных МФЦ, работающих по принципу одного окна, где для каждого обратившегося предлагается индивидуальный маршрут решения проблемы. Кроме того, он высказал мнение о создании региональной программы «Благополучная семья», ориентированной на профилактику семейного насилия, пьянства, плохого воспитания детей, а также психологическую поддержку семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Общественники высказали свои предложения, которые будут предметно изучать в группах совета по направлениям, сообщает пресс-служба ЗС.
Напомним, экспертный совет по вопросам демографического развития создан по инициативе Александра Ведерникова в марте 2024 года в связи с Годом Семьи, объявленным в России Президентом Владимиром Путиным. Задачи совета — вместе с экспертами проанализировать, приводят ли к увеличению рождаемости и снижению смертности действующие меры поддержки, а также предложить варианты решения демографических вопросов. Он будет работать по пяти направлениям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Студенческая семья», «Здоровое поколение» и «Активное долголетие».