Александр Ведерников предложил ввести студенческий региональный маткапитал

Александр Ведерников акцентировал внимание участников на том, что сейчас необходимо собрать «золотой банк» идей, отфильтровать их и продолжить работу с профильными министерствами. Так, по его мнению, нужно рассмотреть дополнительную программу по типу «Молодым семьям — доступное жилье», которая должна быть привязана к рождаемости — чем больше у семьи детей, тем меньше ставка по ипотеке. Спикер ЗС также предложил изучить вопрос открытия семейных МФЦ, работающих по принципу одного окна, где для каждого обратившегося предлагается индивидуальный маршрут решения проблемы. Кроме того, он высказал мнение о создании региональной программы «Благополучная семья», ориентированной на профилактику семейного насилия, пьянства, плохого воспитания детей, а также психологическую поддержку семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.