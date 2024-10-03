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Токаев поздравил президента Кореи с национальным праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем.

Источник: Акорда

В телеграмме отмечается, что Корея — это государство, добившееся больших успехов в своем экономическом и технологическом развитии. Президент Казахстана подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами динамично развивается в духе стратегического партнерства. Также выражена уверенность в том, что казахско-корейское сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и прочных связях, будет и впредь укрепляться во благо наших народов.

Глава государства пожелал Президенту Республики Корея успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу — процветания и благополучия.

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