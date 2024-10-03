Над четырьмя регионами России сбили 113 БПЛА. Военная операция на Украине, день 953-й

08:33 Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, написал назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
08:24 «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Одессе и Харькове.
08:17 Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о нескольких ночных взрывах в Киеве.
08:13 Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу Международного аэропорта Казани из-за технических причин после массовой ночной атаки беспилотников.
08:07 РИА Новости выяснило, что еще в апреле в России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги. Он владеет несколькими фирмами, относящимися к ООО «РусЛайн Ко», чьи объекты национализировали в Крыму.
08:03 ⚡️Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 113 украинских беспилотников: 73 над территорией Белгородской области, 25 над Воронежской, 14 над Курской и один над Брянской.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 953-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.