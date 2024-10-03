Над четырьмя регионами России сбили 113 БПЛА. Военная операция на Украине, день 953-й

По данным МО РФ, за ночь средства ПВО перехватили 113 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями. Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Казани. "Страна.ua" пишет о взрывах в Харькове и Одессе, а "Общественное" - о взрывах в Киеве. В России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги. «Газета.Ru» ведет хронику событий.