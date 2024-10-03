В Башкирии осенью призовут более 4 тысяч новобранцев.

Осенью из Башкирии к местам прохождения службы отправятся более 4 тысяч призывников, сообщили в военном комиссариате республики. Новобранцами укомплектуют все виды и рода войск Вооружённых сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом призывники не будут служить в зоне специальной военной операции, отметили в ведомстве.
Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а затем продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой.
Отправка молодых людей со сборного пункта в Уфе в войска начнётся в конце октября 2024 года. Каждый призывник будет обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.
«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2024 года».
Оповещать граждан о явке в военкоматы по месту жительства будут традиционно — повестками в бумажном виде. Документы принесут юношам лично под расписку, либо заказными письмами.
«Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и продолжат службу по предназначению в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации. По окончанию службы военнослужащие будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — сообщает пресс-служба военного комиссариата Республики Башкортостан.
В военном ведомстве региона работает общественная приёмная (консультационно — правовой пункт), куда можно позвонить по номеру (347) 228−02−92, ежедневно, в рабочие дни с 9.00 часов до 19.00 часов, в выходные дни с 10.00 часов до 17.00 часов.
Кроме того, действуют и другие номера телефонов, по которым можно задать все интересующие вопросы относительно осеннего призыва:
- Отдел подготовки и призыва граждан на военную службу — (347) 253−13−48 (с 9.00 часов до 18.00 часов).
- Военная прокуратура Уфимского гарнизона — (347) 250−05−10 (с 9.00 часов до 18.00 часов в рабочие дни).
- Уфимский гарнизонный военный суд — (347) 259−14−83 (с 9.00 часов до 18.00 часов в рабочие дни).
- Экстренная психологическая помощь, республиканский молодёжный психологический центр (347) 276−56−12 (ежедневно с 9.00 часов до 00.00 часов).
Напомним, 30 сентября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в стране будут призваны 133 тыс. человек.