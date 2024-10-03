В Башкирии осенью призовут более 4 тысяч новобранцев.

Осенью из Башкирии к местам прохождения службы отправятся более 4 тысяч призывников, сообщили в военном комиссариате республики. Новобранцами укомплектуют все виды и рода войск Вооружённых сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом призывники не будут служить в зоне специальной военной операции, отметили в ведомстве.