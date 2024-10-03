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Десантно-штурмовые войска пополнятся новобранцами из Алматы

Молодые алматинцы пополнят ряды Десантно-штурмовых войск, передает DKnews.kz.

В Алматы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в сопровождении военного оркестра состоялась торжественная церемония проводов в армию.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Алматинского гарнизона, воспитанники Военно-технической школы, военно-патриотического движения «Жас сарбаз», ветераны Вооруженных, родные и близкие призывников.

«На сегодняшний день мы укомплектовали подразделения Пограничной службы. Теперь началось комплектование Вооруженных сил. Это первая отправка в воинские части оборонного ведомства» Начальник Департамента по делам обороны г. Алматы полковник Талгат Озехан.

Призывники отправятся служить в Десантно-штурмовые войска. Свои пожелания новобранцам высказали ветераны Вооруженных сил и родители.

«Совершенно спокойна и уверена в своем сыне. Он очень ответственный. Ему с детства нравилась профессия военного, поэтому и настрой у него отличный» Мама призывника Гүльшат Мелькова.

Напомним, всего в ходе осенней кампании из Алматы будет призвано более тысячи человек. Молодые люди будут проходить службу в воинских частях Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, Службы государственной охраны и Национальной гвардии.