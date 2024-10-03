Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал слухи о новом мэре Самары

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал слухи о возможном новом мэре Самары. Ранее нижегородский журналист Андрей Вовк сообщил, что эту должность займет мэр города Дзержинск Нижегородской области Иван Носков. Позже эту информацию подтвердил спикер заксобрания Нижегородской области Евгения Лялин.
— На данный момент глава Самары — Елена Лапушкина, — подчеркнул Вячеслав Федорищев и напомнил, что главу города определяют депутаты местной думы по итогам открытого конкурса.
Губернатор Самарской области акцентировал внимание на том, что новости о любых кадровых решениях будут озвучивать только после того, как их на самом деле примут. Также Вячеслав Федорищев поблагодарил всех, кому не безразлична судьба родной Самары.