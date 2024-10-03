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Кабмин Молдовы утвердил план действий для защиты детей от рисков в интернете

Правительство Молдовы обеспечит более безопасное онлайн-пространство для детей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Правительство Молдовы разработало и утвердило план действий, направленных на обеспечение защиты детей от рисков использования интернета.

Программа включает в себя расширение партнерской сети службы информации о материалах о сексуальном насилии над детьми. В то же время будут проводиться информационные кампании по повышению осведомленности о рисках, которым могут подвергнуться несовершеннолетние в онлайн-среде.

В общеобразовательных учреждениях будет проводиться мониторинг внедрения стандартов защиты и безопасности учащихся в интернете.

«Дети в Республике Молдова должны иметь доступ к безопасной и здоровой онлайн-среде», — заявили в правительстве.

Эти меры позволят свести к минимуму подверженность несовершеннолетних онлайн-рискам, повысить уровень ответственного использования интернета, считают в кабмине. Также полезными станут образовательные и просветительские мероприятия по информированию детей и взрослых о безопасности в Сети.

Интернет