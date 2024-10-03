Встреча нового полпреда Жоги с уральскими губернаторами оказалась под вопросом

«Сейчас у Жоги еще дела в Москве. Он прилетит в Екатеринбург точно сегодня, но во второй половине дня. Общение с губернаторами под вопросом», — поделился первый источник. Второй уверенно заявил, что «Жога будет ближе к ночи» и якобы совершенно точно примет руководителей регионов в своей резиденции не раньше 4 октября. В то время как третий собеседник поделился, что «его» губернатор «собирается» ехать на знакомство с Жогой именно 3-го.