Токаев примет участие в форуме депутатов маслихатов в Астане

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев примет участие в форуме депутатов маслихатов (представительных органов на местах) все уровней, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
«Сегодня глава государства примет участие в форуме депутатов маслихатов всех уровней, который состоится по инициативе партии Amanat», — написал он в соцсетях.
Депутаты местных представительных органов со всех регионов страны соберутся во Дворце Независимости в Астане.
«В ходе форума будут обсуждены актуальные вопросы регионального развития в контексте реализации реформ президента», — говорится в сообщении организаторов.