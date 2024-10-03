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Токаев примет участие в форуме депутатов маслихатов в Астане

Депутатский съезд проводят по инициативе партии Amanat.

Источник: Пресс-секретарь президента Берик Уали

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев примет участие в форуме депутатов маслихатов (представительных органов на местах) все уровней, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«Сегодня глава государства примет участие в форуме депутатов маслихатов всех уровней, который состоится по инициативе партии Amanat», — написал он в соцсетях.

Депутаты местных представительных органов со всех регионов страны соберутся во Дворце Независимости в Астане.

«В ходе форума будут обсуждены актуальные вопросы регионального развития в контексте реализации реформ президента», — говорится в сообщении организаторов.