Якушев назвал сильные стороны нового уральского полпреда

«Регионы Уральского федерального округа вносят значимый вклад в экономику России, играют важную роль в достижении национальных целей и задач, поставленных президентом. Здесь сформированы сильные управленческие команды, которые понимают потенциал Урала и знают, как его реализовать. А самое важное, налажен продуктивный диалог и сотрудничество по самым разным направлениям. Уверен, дальнейшая совместная работа полпредства УрФО и регионов будет активной под руководством Артёма Жоги», — цитирует Якушева пресс-служба «Единой России».
Работавший ранее полпредом Владимир Якушев в июне был назначен на должность врио секретаря генсовета «ЕР» вместо Андрея Турчака, который был отправлен руководить республикой Алтай. Все это время Якушев совмещал оба поста, а 24 сентября Владимир Путин освободил его от должности полпреда. При этом Якушев также был делегирован в Совфед и занял пост вице-спикера, который до отправки на Алтай тоже занимал Турчак.
В СМИ звучали версии о том, что на пост нового полпреда могут быть назначены или депутат Госдумы, бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, или депутат Госдумы, координатор «ЕР» по УрФО Иван Квитка. Но прогнозы по логике «до СВО» не сбылись. Уральским полпредом стал участник программы «Время героев». Путин в ходе личной встречи, которую отразили все центральные телеканалы, заявил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом, и должность полпреда президента в УрФО — большая и важная работа в регионе, где много предприятий ОПК, добавил глава государства.
О назначении Жоги уже высказались главы регионов «тюменской матрешки» и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.