Якушев назвал сильные стороны нового уральского полпреда

В СМИ звучали версии о том, что на пост нового полпреда могут быть назначены или депутат Госдумы, бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, или депутат Госдумы, координатор «ЕР» по УрФО Иван Квитка. Но прогнозы по логике «до СВО» не сбылись. Уральским полпредом стал участник программы «Время героев». Путин в ходе личной встречи, которую отразили все центральные телеканалы, заявил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом, и должность полпреда президента в УрФО — большая и важная работа в регионе, где много предприятий ОПК, добавил глава государства.