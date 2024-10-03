В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики

Как отметил в ходе совещания Цеков, действующий гимн, написанный еще во времена нахождения полуострова в составе Украины, «не в полной мере отражает исторический героизм, мужество и патриотизм крымчан». Кроме того, в нем не находят своего отражения события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией.
«По итогам совещания принято решение о создании комиссии для разработки гимна и организации творческого конкурса, положение о котором поручено подготовить министерству культуры и профильному комитету Госсовета», — говорится в сообщении.
Председатель Госсовета республики Владимир Константинов ранее заявил, что у Крыма появится новый гимн, содержание которого должно «фиксировать исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию».
Нынешний гимн написан выдающимся композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой, лауреатом Государственной премии Ольгой Голубевой.