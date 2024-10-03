В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики

Как отметил в ходе совещания Цеков, действующий гимн, написанный еще во времена нахождения полуострова в составе Украины, «не в полной мере отражает исторический героизм, мужество и патриотизм крымчан». Кроме того, в нем не находят своего отражения события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией.