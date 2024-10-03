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В Крыму создали комиссию для написания нового гимна республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. В Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Такое решение принято по итогам заседания Госсовета РК под руководством первого вице-спикера Сергея Цекова, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как отметил в ходе совещания Цеков, действующий гимн, написанный еще во времена нахождения полуострова в составе Украины, «не в полной мере отражает исторический героизм, мужество и патриотизм крымчан». Кроме того, в нем не находят своего отражения события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией.

«По итогам совещания принято решение о создании комиссии для разработки гимна и организации творческого конкурса, положение о котором поручено подготовить министерству культуры и профильному комитету Госсовета», — говорится в сообщении.

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов ранее заявил, что у Крыма появится новый гимн, содержание которого должно «фиксировать исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию».

Нынешний гимн написан выдающимся композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой, лауреатом Государственной премии Ольгой Голубевой.