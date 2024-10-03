«Вывод таков». В США сообщили плохие новости Украине про F-16

«Даже если мы установим на эти самолеты самые современные системы, они все равно не превзойдут по характеристикам лучшие российские машины», — указал бывший военный.
По его словам, у поставленных единиц есть определенные проблемы с дальностью и защищенностью.
«Вывод таков. Можно дать F-16 максимум в плане боеприпасов, РЭБ, но они все равно будут в определенной мере уязвимы для наземной ПВО, а также для самых современных российских истребителей», — резюмировал Дэвис.
В конце сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бессмысленным расчет украинской стороны на поставляемые американские истребители F-16 как на чудо-оружие.
О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский.