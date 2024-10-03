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«Вывод таков». В США сообщили плохие новости Украине про F-16

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Переданные Украине самолеты F-16 уступают российским истребителям, заявил генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис в интервью Business Insider.

Источник: U.S. Air Force

«Даже если мы установим на эти самолеты самые современные системы, они все равно не превзойдут по характеристикам лучшие российские машины», — указал бывший военный.

По его словам, у поставленных единиц есть определенные проблемы с дальностью и защищенностью.

«Вывод таков. Можно дать F-16 максимум в плане боеприпасов, РЭБ, но они все равно будут в определенной мере уязвимы для наземной ПВО, а также для самых современных российских истребителей», — резюмировал Дэвис.

В конце сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал бессмысленным расчет украинской стороны на поставляемые американские истребители F-16 как на чудо-оружие.

О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский.