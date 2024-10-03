Токаев поделился мнением, какими должны быть акимы

По словам Токаева, в результате реформ значительно изменился институт акимов.
«Мы окончательно перешли к проведению прямых выборов сельских акимов. За короткое время корпус сельских акимов был обновлен почти на 90%. В качестве пилотного проекта также была опробована система выборов акимов районов и городов областного значения. Как я сказал в недавнем Послании, все они будут избираться со следующего года. Таким образом, основные ветви власти становятся избираемыми. Подобного опыта в Казахстане еще не было. Есть все основания утверждать, что наша страна — единственная в регионе, где проводится столь масштабная реформа. Все это — важные шаги на пути демократического развития», — сказал президент.
Около половины населения страны проживает в селах и районах. Поэтому прямые выборы стали привычной нормой для большинства граждан. В свою очередь это повышает электоральную культуру и укрепляет политические институты. В целом, система прямых выборов акимов открыла путь к становлению новой политической ситуации в стране.
В местные органы власти приходят представители нового поколения. Немало акимов, вышедших из числа предпринимателей, общественных активистов, молодежи, сейчас проходят обучение и набираются опыта управления страной. Им доверены оперативные решения и обеспечение своевременной организации работ. Это проявилось зимой, когда сложилась сложная ситуация в теплоэнергетической отрасли.
Весенние паводки также ярко продемонстрировали, кто на что способен. Акимами должны становиться деятельные граждане, неравнодушные к судьбе своей страны. Именно таким людям необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Особенно важно, чтобы депутаты маслихата и акимы работали слаженно, ведь их можно назвать двумя столпами государства в регионах.