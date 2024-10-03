Токаев поделился мнением, какими должны быть акимы

«Мы окончательно перешли к проведению прямых выборов сельских акимов. За короткое время корпус сельских акимов был обновлен почти на 90%. В качестве пилотного проекта также была опробована система выборов акимов районов и городов областного значения. Как я сказал в недавнем Послании, все они будут избираться со следующего года. Таким образом, основные ветви власти становятся избираемыми. Подобного опыта в Казахстане еще не было. Есть все основания утверждать, что наша страна — единственная в регионе, где проводится столь масштабная реформа. Все это — важные шаги на пути демократического развития», — сказал президент.