Трентон
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поделился мнением, какими должны быть акимы

Касым-Жомарт Токаев на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней заявил, что акимы и маслихаты должны работать в тесной координации, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

По словам Токаева, в результате реформ значительно изменился институт акимов.

«Мы окончательно перешли к проведению прямых выборов сельских акимов. За короткое время корпус сельских акимов был обновлен почти на 90%. В качестве пилотного проекта также была опробована система выборов акимов районов и городов областного значения. Как я сказал в недавнем Послании, все они будут избираться со следующего года. Таким образом, основные ветви власти становятся избираемыми. Подобного опыта в Казахстане еще не было. Есть все основания утверждать, что наша страна — единственная в регионе, где проводится столь масштабная реформа. Все это — важные шаги на пути демократического развития», — сказал президент.

Около половины населения страны проживает в селах и районах. Поэтому прямые выборы стали привычной нормой для большинства граждан. В свою очередь это повышает электоральную культуру и укрепляет политические институты. В целом, система прямых выборов акимов открыла путь к становлению новой политической ситуации в стране.

В местные органы власти приходят представители нового поколения. Немало акимов, вышедших из числа предпринимателей, общественных активистов, молодежи, сейчас проходят обучение и набираются опыта управления страной. Им доверены оперативные решения и обеспечение своевременной организации работ. Это проявилось зимой, когда сложилась сложная ситуация в теплоэнергетической отрасли.

Весенние паводки также ярко продемонстрировали, кто на что способен. Акимами должны становиться деятельные граждане, неравнодушные к судьбе своей страны. Именно таким людям необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Особенно важно, чтобы депутаты маслихата и акимы работали слаженно, ведь их можно назвать двумя столпами государства в регионах.