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Башкирия занимает 2 место в России по числу отремонтированных школ

Башкирия занимает 2 место в России по числу отремонтированных школ.

Источник: телеграм-канал Радия Хабирова

Башкирия занимает 2 место в России по числу отремонтированных школ и 3 место по сумме привлеченных на ремонт средств. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Он напомнил, что программу модернизации школьных систем образования инициировал Президент РФ Владимир Путин. В 2024 году в рамках федеральной программы в регионе обновили 6 образовательных учреждений. Еще в 25 школах капитальный ремонт планируют завершить в следующем году.

Всего же участие в программе позволило за два года привести в порядок 140 зданий школ по всему Башкортостану. В общей сложности в них учатся 37,6 тыс. детей.

«Без серьезной поддержки со стороны федерального центра такую масштабную комплексную реновацию мы бы не осилили. А она нам необходима — в республике еще остаются старые здания, никогда не видевшие капремонта. Постепенно приведем в порядок и их. А еще садики и колледжи — новые программы на уровне страны для них уже формируются», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.

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