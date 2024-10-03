Башкирия занимает 2 место в России по числу отремонтированных школ.

Он напомнил, что программу модернизации школьных систем образования инициировал Президент РФ Владимир Путин. В 2024 году в рамках федеральной программы в регионе обновили 6 образовательных учреждений. Еще в 25 школах капитальный ремонт планируют завершить в следующем году.



Всего же участие в программе позволило за два года привести в порядок 140 зданий школ по всему Башкортостану. В общей сложности в них учатся 37,6 тыс. детей.



«Без серьезной поддержки со стороны федерального центра такую масштабную комплексную реновацию мы бы не осилили. А она нам необходима — в республике еще остаются старые здания, никогда не видевшие капремонта. Постепенно приведем в порядок и их. А еще садики и колледжи — новые программы на уровне страны для них уже формируются», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.