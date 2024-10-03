Токаев обратился ко всем казахстанцам

«Я об этом говорил не раз. Все, что мы делаем — во имя их блага. Поэтому все мы обязаны уделять особое внимание здоровью, образованию и воспитанию детей. Государством предпринимаются системные меры в этом направлении: все необходимые ресурсы выделяются, вся инфраструктура создана. В целом, можно сказать, что эта работа идет полным ходом, но стоящие перед нами задачи — масштабные, предстоит еще много работы».