Токаев обратился ко всем казахстанцам

Президент напомнил казахстанцам, что означает демократия.
«Обращаюсь ко всем соотечественникам: все мы должны помнить, что демократия — это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать. Именно деятельное участие граждан определяет развитие и жизнеспособность любой успешной демократии в мире. Благополучие каждого гражданина и судьба нашей Родины зависят только от нас. Наш общий долг — создать прочный фундамент для последующих поколений, чтобы наши дети и внуки смогли приумножить наши достижения».
Глава государства подчеркнул, что «будущее страны — в руках молодых».
«Я об этом говорил не раз. Все, что мы делаем — во имя их блага. Поэтому все мы обязаны уделять особое внимание здоровью, образованию и воспитанию детей. Государством предпринимаются системные меры в этом направлении: все необходимые ресурсы выделяются, вся инфраструктура создана. В целом, можно сказать, что эта работа идет полным ходом, но стоящие перед нами задачи — масштабные, предстоит еще много работы».